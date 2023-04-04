النزاهة النيابية تطلق مبادرة "من أين لك هذا؟" لمحاربة الفساد

أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب إطلاق مبادرة من أين لك هذا؟ لمحاربة الفساد والكشف عن الثراء وتضخم الأموال لدى المسؤولين والسياسيين.

وقال عضو اللجنة سعود الساعدي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" إنَّ "هذه المبادرة هي لمكافحة الفساد والكشف عن الثراء وتضخم الأموال لدى المسؤولين والسياسيين وأي شخصية تحوم حولها الشكوك والشبهات تحت هذا العنوان".

وأضاف أنَّ "هذه المبادرة ستتضمن محاور تنفيذية وتشريعية وقضائية، وستقدم عن طريقها مقترحات لتشريع القوانين."

من جانبه أكد الناشط في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى أهمية هذه المبادرة في الوقت الحالي.

وأضاف هناك تضخم بالأموال لايتناسب مع ما يمتلكه المسؤولون بأي من المقاييس، مشيراً إلى أنَّ هذا التضخم تحول إلى نفوذ سياسي وبدأ يكون مصدراً لتخريب النظام الديمقراطي