حقوق تصف تصريحات الخنجر بـ "المستفزة" والهادفة نحو الفتنة

وصف رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، الثلاثاء، تصريحات السياسي المثير للجدل خميس الخنجر بالمستفزة للعراقيين، مبينا ان هذه التصريحات غير المسؤولة هدفها اشغال العراقيين عن معركتهم الحقيقية معركة السيادة والاستقلال والاستقرا

وقال الساعدي في حديث ل / المعلومة / أن" لجوء الخنجر إلى مثل هذه التصريحات يندرج في إطار استفزاز العراقيين "، وأشار إلى أننا لن نسمح باي شكل من الاشكال وتحت اي ظرف بعودة الجماعات الارهابية أو تمهد الاجواء السياسية والاعلامية لذلك".

وأضاف أن " حقوق ستتخذ موقفا واضحا وحازما امام كل الدعوات التي من شانها اثارة النعرات الطائفية ". لافتا الى ان "هناك مشاريع دخيلة لاتريد للعراق التوحد في خوض معركتهم ضد الاحتلال الامريكي "،

وتابع أن " تصريحات الخنجر تهدف إلى اثارة معارك ثانوية وغير حقيقية بدلا من خوض المعارك الحقيقية.

وكان قد اكد رئيس حركة حقوق حسين مؤنس، أن المريخ أقرب إلى الإرهابيين من العودة لجرف النصر وحديث خميس الخنجر عبارة عن أحلام ابليس بالجنة.