وكالة الاستخبارات تطيح بقاتل احد ضباط مديرية شرطة ميسان

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم باغتيال احد ضباط مديرية شرطة ميسان .

وقالت الوكالة في بيان انها تمكنت وبعملية استباقية استندت إلى الدقة في التنفيذ من القاء القبض على احد المتهمين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والمطلوب بقضية اغتيال ضابط برتبة نقيب منسوب مديرية شرطة محافظة ميسان / فوج المهام في عام ٢٠٢١".

واضافت: "تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات في محافظة كربلاء وضبط بحوزة المتهم هوية مزورة باسم مستعار للتخفي عن انظار الاجهزة الامنية".

واشارت الوكالة الى انه "تم ايداعه التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".