رئيسا الجمهورية و الوزراء يبحثان اهمية الاسراع باقرار الموازنة لما لها من مساس بحياة الناس ومعيشتهم

بحث رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد و مجلس الوزراء محمد شياع السوداني , اليوم الاثنين, أهمية الاسراع باقرار الموازنة لما لها من مساس بحياة الناس ومعيشتهم.

وذكر بيان رئاسي, ان رئيس الجمهورية استقبل رئيس مجلس الوزراء وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والخدمية في البلاد، حيث تمّت مناقشة السبل الكفيلة بدعم البرنامج الحكومي الرامي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، وأهمية الإسراع بإقرار الموازنة لما لها من مساس بحياة الناس ومعيشتهم".

ووفق البيان, استعرض رئيس الجمهورية نتائج مشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا، والمخرجات التي دعا إليها في معالجة أزمة المياه العالمية، وتأكيد رؤساء وزعماء الدول المشاركة على دعم جهود العراق في مواجهة شحة المياه في نهري دجلة والفرات