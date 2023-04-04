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السيد عادل عبدالمهدي يستقبل الشيخ قيس الخزعلي ويبحث معه عددا من القضايا والتحديات.
وكالة انباء براثا
130
2023-04-04
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