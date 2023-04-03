الأخبار

المالية توضح حقيقة عدم الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين


اكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، دعمها لجهود مسار تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين والموظفين، فيما اوضحت حقيقة عدم الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين .

وقالت الوزارة في بيان إنها "تعرب عن إستغرابها من التصريحات المتداولة في بعض الاوساط الاعلامية والتي تدعي (امتناع وزيرة المالية طيف سامي عن الموافقة على مقترحات زيادة رواتب المتقاعدين)".

واضافت أن "إطلاق تلك الاشاعات استندت إلى معلومات مزيفة يروجها من يتبنى محاولات رخيصة تسعى إلى الإساءة من سمعة الوزارة وشخوصها، وفي محاولة بائسة لكسب دعم أطراف متربصة هدفها النيل من جهود الوزارة في مشوار احداث إصلاحات جوهرية لصالح الواقع المالي العراقي".

وجددت الوزارة التأكيد على "كونها جهة تنفيذية وفق القانون الذي تعمل بموجبه، وملتزمة بتطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات المشرعة والصادرة من قبل مجلس الوزراء، وغير معنية بتقديم او رفض اي قرارات او توصيات تصدرها الحكومة ".

وعبرت عن "حرصها الشديد ضمان الحقوق المالية لكافة الشرائح من المجتمع، وهي لا تدخر جهدا في مسار تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين والموظفين على حدٍ سواء".

ودعت الوزارة وسائل الاعلام كافة والرأي العام الى "عدم إعتماد الاقاويل والتصريحات الغير مسؤولة، والرجوع الى المصادر الرسمية الموثوقة للوزارة بغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها".

نوهت ان "جميع القرارات والتعليمات الصادرة عنها تنشر عبر مواقع الوزارة وحساباتها الرسمية، وهي غير مسؤولة عن اي معلومات او اخبار تصدر خارج موقعها الرسمي والحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة بالعلامة الزرقاء".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية توضح حقيقة عدم الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين
النزاهة ومجلس الدولة يؤكدان تضافر الجهود لتمرير مسودات القوانين المتصدية لآفة الفساد
بغداد والقاهرة تبحثان في الملف الامني وتبادل المعلومات والخبرات
اعتقال شقيق مسؤول في الفلوجة اثر تورطه بملفات فساد
هل يستطيع البرلمان تمرير موازنة 2023 دون وجود الحلبوسي؟
رئاسة البرلمان تتفق مع اللجنة المالية على عدم المساس بالمخصصات التشغيلية في الموازنة
السوداني: هيئة النزاهة ستكون من أولويات اصلاح مؤسسات مكافحة الفساد
النزاهة تحقق مع وزير النقل السابق ناصر الشبلي لشبهات فساد بميناء الفاو
لاخلالهم بواجباتهم الوظيفية.. اعفاء مدير سجن الحلة المركزي ومعاونَيه
الأعرجي يؤكد أهمية عمل العالم على التهدئة وخفض تصعيد الأزمات بين الدول
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك