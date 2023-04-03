بغداد والقاهرة تبحثان في الملف الامني وتبادل المعلومات والخبرات

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي للسفير المصري في بغداد وليد محمد إسماعيل، الاثنين، أن الحكومة العراقية عازمة على الانفتاح على الأشقاء والأصدقاء وترسيخ نقاط التلاقي بما يعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان إن"الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم، السفير المصري في بغداد، وليد محمد إسماعيل.

وأضاف البيان، أنه" جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين العراق ومصر، وعلى جميع الصعد".

وأشار البيان إلى، أن" الجانبين بحثا استمرار التعاون والشراكة بين بغداد والقاهرة، في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".

وأكد الأعرجي للسفير المصري بحسب البيان أن" الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عازمة على الانفتاح على الأشقاء والأصدقاء وترسيخ نقاط التلاقي، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم".