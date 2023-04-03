اعتقال شقيق مسؤول في الفلوجة اثر تورطه بملفات فساد

كشف مصدر مسؤول في حكومة الانبار المحلية، الاثنين، عن اعتقال شقيق مدير ضريبة الفلوجة اثر تورطه بعمليات فساد مالي في الية تسجيل الاراضي بصورة غير قانونية.

وقال المصدر ان "قوة امنية اعتقلت شقيق مدير دائرة ضريبة الفلوجة احمد كامل طناش على خلفية تورطه بملفات فساد واخذ رشى في الية تسجيل الاراضي بصورة غير قانونية ".

واضاف ان "مدير دائرة ضريبة الفلوجة عبد الرزاق كامل طناش استقطب عدد من اشقاءه وابناءه في ادارة ضريبة الفلوجة وتمكن وخلال فترة قياسية قليلة من شراء املاك تقدر بمليارات الدنانير في مدينة الفلوجة ومناطق اخرى"، مبينا ان "المعتقل مازال على ذمة التحقيق".

يشار الى ان مصدر مسؤول في حكومة الانبار المحلية اكد في وقت سابق صدور اوامر قبض واعتقال بحق كبار المسؤولين في المحافظة على خلفية تورطهم بقضايا فساد مالي واداري واختفاء مبالغ مالية ضخمة دون معرفة مصيرها لحد هذه الساعة.