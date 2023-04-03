هل يستطيع البرلمان تمرير موازنة 2023 دون وجود الحلبوسي؟

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، مدى قدرة البرلمان على تمرير المشاريع والقوانين المهمة بغياب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وقال التميمي في حديث ل / المعلومة /، إن "مجلس النواب يستطيع تمرير مشاريع القانون او القوانين المهمة في حال غياب رئيس البرلمان عن الجلسات".

وأضاف، أن "النائب الأول لرئيس البرلمان أو حتى النائب الثاني قادران على عقد الجلسات وإدراتها، وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، ووفقاً لقانون البرلمان".

وأوضح الخبير القانوني، أن "احدى المواد الموجودة في النظام الداخلي لمجلس النواب، سمحت بعقد الجلسات وتمرير القوانين المهمة، بغياب رئيس البرلمان، وهو ما يتيح للنائب الأول إدارة الجلسات".

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد منح نفسه إجازة 15 يوماً، وهو ما أثر موجة غضب وامتعاض من الشعب العراقي والكتل السياسية التي تنتظر إقرار الموازنة بأسرع وقت يمكن.

وحددت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، موعد القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة للعام الحالي، بحضور اللجان البرلمانية المختصة كالمالية، والتخطيط الاستراتيجي.