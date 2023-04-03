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النزاهة تحقق مع وزير النقل السابق ناصر الشبلي لشبهات فساد بميناء الفاو
وكالة انباء براثا
76
2023-04-03
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التعليقات
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: كلام رائع ومقال شيق ...
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ضياء عبد الرضا طاهر
: بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
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حا
: بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
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