الأعرجي يؤكد أهمية عمل العالم على التهدئة وخفض تصعيد الأزمات بين الدول

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، خلال استقباله السفير البريطاني في بغداد، أهمية أن يعمل العالم على التهدئة وخفض تصعيد الأزمات بين الدول.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ان الاخير "استقبل بمكتبه السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون، وشهد اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة".

وشدد الأعرجي، بحسب البيان، على "أهمية أن يعمل العالم على التهدئة وخفض تصعيد الأزمات بين الدول"، مشيرا إلى أن "الحرب الروسية الأوكرانية لابد أن تنتهي من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية، لتجنيب العالم مآسي الحروب وتداعياتها".

وبحث الجانبان "استمرار التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات، والأمن السيبراني".