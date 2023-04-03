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النزاهة تعلن ضبط تلاعب بملكية عقار مميز واعتقال 3 متهمين بكربلاء


اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، ضبط تلاعب بملكية عقار مميز في كربلاء تبلغ قيمته (٧،٦) مليارات دينار، فيما اشارت الى اعتقال ثلاثة متهمين وضبط السندات والقيود المزورة.

وذكرت الهيئة في بيان ان "ملاكاتها تمكنت من تنفيذ مذكرة قبض بحق ثلاثة من موظفي دائرة التسجيل العقاري الأولى في كربلاء؛ لتلاعبهم في ملكيَّة عقار عائد للدولة تبلغ قيمته (٧،٦) مليارات دينار".

واشارت الى ان "عملية الضبط التي تمت بناء على مذكرة قضائيَّة، أفادت بتمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء من ضبط بيان وسندات وقيود وأوليَّات مزورة لعقار عائد للدولة في المحافظة تبلغ قيمته (٧،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار، مبينة أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن تنفيذ مذكرة القبض بحق ثلاثة من المتهمين في عمليَّة التلاعب من موظفي دائرة التسجيل العقاري".

وأردفت إن "تفاصيل القضيَّة تشير إلى قيام خمسة من الموظفين في الدائرة - الذين تم ضبط ثلاثة منهم - بتمشية معاملة تصحيح سهام مالكين حق التصرف في أحد العقارات المميَّزة في كربلاء البالغة مساحته (١٥٣) دونماً، وتنظيم قيود وهميَّة مضافة (مزورة)، إذ نتج عن ذلك التلاعب تسجيل حقوق التصرف باسم أشخاص، على الرغم من أن العقار عائد إلى وزارة الماليَّة وخال من أية حقوق تصرفيَّة".

ونوهت بـ"تنظيم محضر أصولي؛ بغية عرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرميَّة المتمثلة بالبيان والسندات والقيود المزورة؛ على قاضي التحقيق المختص، فيما تم التحرز على العقار وتسليمه لبلديَّة كربلاء كـ"شخص ثالث"، لحين اكتمال التحقيق في القضيَّة".

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