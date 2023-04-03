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بحضور وزيرة المالية.. المندلاوي يترأس اجتماعاً للجنة المالية لمناقشة الموازنة


ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً للجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان  أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة المالية النيابية بحضور وزير المالية طيف سامي لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية".

ويوم أمس الأحد، قال المندلاوي خلال جلسة البرلمان إن "الجلسة المقبلة ستشهد القراءة الأولى لقانون الموازنة الاتحادية".

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