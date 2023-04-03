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لمدة سنتين.. الحبس الشديد لمسؤول في مصرف الرافدين


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور قرار حكم يقضي بالحبس الشديد بحق أحد المسؤولين في مصرف الرافدين، جراء اقترافه مخالفات أضرت المال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، ذكرت في بيان أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير قسم الحاسبات الاسبق في مصرف الرافدين"، موضحة أن "الحكم جاء على إثر اقتراف المدان مخالفات لواجبات الوظيفة بالاتفاقيَّة المبرمة مع الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة؛ بقصد منفعة أشخاص على حساب الدولة".

وأردفت أن "قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)، مشيرة إلى أن القرار تضمن أيضاً إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض".

وأضافت إنَّ "المحكمة أصدرت حكمها، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّةِ، التي أوصلتها إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة سنتين وفق مقتضيات المادة الحكمية، وإصدار أمر قبض وتحر بحقه".

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