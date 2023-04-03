حملة تسقيطية يفودها الجوكر الامريكي والجيوش الالكترونية الاخرى ضد قناة الانوار الثانية لتصديها بالكشق عن زيفهم

حملة اعلامية شرسة يقودها الجوكر الامريكي وبقية المرتزقة الاخرين استهدفت قناة الانوار الثانية وذلك لدفاعها المستميت عن الحشد الشعبي والمقدسات وكشف الفاسدين

وبحسب مراسل وكالة انباء براثا ان هؤلاء المرتزقة قاموا بطباعة بوستر كبير فيه لوغو. القناة وقاموا بسحقها باحذيتهم مؤكدا الى ان هذا الهجوم الاعلامي البغيض بعد تصدي القناة للمشروع الأمريكي الصهيوني الوهابي في العراق والتصدي لماكينته الاعلاميةحيث قامت القناة بحملة منظمة لفضح المهرج بشير شو الطائفي

كما قامت بفضح القنوات المحرضة والمغرضة مثل قناة دي دبيلو الالمانية باللغة العربية والتي تبث برنامج شو. وتوفر له الامكانات لانه يستهدف العمامة الشيعية المقدسة كما ان البرنامج يستهدف المرجعية والحشد والمقاومة كما يستهدف الاطار بشكلٍ خاص بكل اطرافه

كما قامت القناة بفضح دور المخابرات الالمانية الخارجية التي يطلق عليها اختصارا DNB التي تشرف وتدير قناة دي دبليو

كل هذه الاسباب جعلت الجوكر الامريكي والمرتزقة الاخرين بشن حملة شرسة ضد هذه القناة البطلة ونحن بدورنا كوكالة انباء براثا نشد على ايدي اخوتنا في القناة ونقول لهم اننا معكم قلبا وقالبا وسندافع عنكم ويسرنا ويشرفنا بالتعاون معكم من اجل ايصال الحقيقة الى الجميع