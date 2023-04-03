على خلفية فساد مالي واداري …. قرب صدور اوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين في الانبار

كشف مصدر مقرب من حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي في محافظة الانبار ، الاحد، عن ترتيبات سياسية تسبق صدور اوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين في الانبار معظمهم من حزب تقدم على خلفية ملفات فساد مالي واداري .

وقال المصدر : ان ” ترتيبات سياسية بإشراف مباشر من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتسوية ملفات فساد صدرت بحق كبار المسؤولين في الحكومة المحلية معظمهم من قيادات حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي “.

واضاف المصدر ان” الحلبوسي يجري محادثات تتسم بالسرية التامة مع متنفذين في الحكومة المركزية لتسوية ملفاتهم قبل احالتهم للقضاء ، مبينا ان” الحلبوسي اجتمع مع الصادر بحقهم اوامر اعتقال من لجان النزاهة وابلغهم بضرورة اعفاءهم من مناصبهم قبيل تنفيذ مذكرات الاعتقال ، موضحا ان” لجان النزاهة اشارت الى وجود عمليات فساد مالي واداري واختفاء مبالغ مالية ضخمة في عدد من الدوائر الحكومية التي تديرها قيادات بارزة في حزب تقدم “.

يشار الى ان مسؤول محلي اكد في وقت سابق استشراء ظاهرة الرشوة والفساد في معظم الدوائر الحكومية في المحافظة “.