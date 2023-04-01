افتتاح مصفى كربلاء بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصفى كربلاء الإستراتيجي بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن " السوداني افتتح مصفى كربلاء بطاقة استيعابية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وذلك بحضور وزير النفط ومحافظ كربلاء وعدد من المسؤولين والمستشارين الفنيين".

واضاف البيان ان " السوداني أجرى جولة ميدانية على مفاصل المصفى واستمع إلى شرح مفصّل عن مراحل الإنتاج، والخطط المستقبلية للتطوير".

واشار البيان، الى ان "مصفى كربلاء، الذي نفذته شركة هونداي الكورية، يعدّ من المشاريع الإستراتيجية، وهو أول مصفى في العراق يعمل بتقنيات حديثة، ومنتجاته البيضاء تُنتج وفق أحدث المواصفات الأوروبية المصنفة صديقةً للبيئة، إذ تصل نسبة نقاوة البنزين المنتج إلى درجة 95 اوكتان، ويلتزم المشروع بقانون البيئة العراقي".

واوضح ان "المصفى يشتمل على 33 وحدة تشغيلية وخدمية وخزنية بطاقات إنتاجية كبيرة، كما يتضمن مستودعاً متكاملاً ومحطة ضخ المنتجات إلى المستودعات الخارجية ومعامل لتعبئة الغاز، ومحطة كهرباء بطاقة 200 ميغاواط، بـ 4 وحدات كل منها يعمل بطاقة 50 ميغاواط لتزويد المصفى باحتياجاته، وسيجهز من خلالها 60 ميغاواط للشبكة الوطنية".