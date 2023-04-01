الأمن الوطني يطيح بعصابة مختصة بالابتزاز والتهديد في الفلوجة

افاد مصدر امني في مديرية الامن الوطني بمحافظة الانبار ،الجمعة، عن اعتقال عصابة مختصة بابتزاز وتهديد المواطنين في بعملية امنية استباقية وسط مدينة الفلوجة ."

وقال المصدر ان" قوة امنية من مديرية الامن الوطني نصبت كمين لعصابة ابتزاز مكونه من شخصين نفذا اكثر من 20 عملية ابتزاز في مدينة الفلوجة، ضد مواطنين يتم مساومتهم وتهديدهم للحصول على مبالغ مالية ضخمة ."

وأضاف، ان" القوة اعتقلت المستهدفين حال تواجدها في سوق النزيزة لتنفيذ عملية ابتزاز بحق احد المواطنين، مبينا ان" العصابة اعترفت بقيامها بعمليات تهديد وابتزاز طالت العديد من المواطنين الابرياء ومساوة عوائلهم بمبالغ مالية كبيرة لقاء السماح لهم بمزاولة حياتهم الاعتيادية".

وأشار الى، ان " القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهما ومعرفة المزيد من عمليات الابتزاز التي ارتكبوها ضد اهالي المدينة ".