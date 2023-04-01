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طالباني والشيخ الخزعلي يبحثان معالجة المشكلات بين أربيل وبغداد


بحث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، اليوم الجمعة، مع الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، معالجة المشكلات بين أربيل وبغداد.

وقال الاتحاد الوطني في بيان  انه "التقى بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، وجرى خلال الاجتماع الذي حضره رفعت عبد الله مقرر الهيئة العاملة وخالد شواني عضو المكتب السياسي، بحث آخر المستجدات السياسية ومعالجة المشكلات بين أربيل وبغداد، وشدد الاجتماع على بدء مرحلة سياسية جديدة بحيث تكون حقوق جميع الأطراف محفوظة ويكون الدستور هو أساس العمل".

واضاف: "أكد الرئيس بافل جلال طالباني حرص الاتحاد الوطني الكوردستاني على التوصل إلى نتائج إيجابية قائلا: إن تجاوز هذا الوضع وتأمين حياة مستقرة لشعبنا هو من أولويات مهامنا وستكون جميع مساعينا في سبيل ذلك".

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طالباني والشيخ الخزعلي يبحثان معالجة المشكلات بين أربيل وبغداد
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