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النائب السابق جاسم البياتي: السوداني ماضٍ ببرنامجه الحكومي رغم بعض الضغوط الاميركية


اكد النائب السابق جاسم البياتي، الجمعة، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ماضٍ ببرنامجه الحكومي على الرغم من وجود بعض الضغوط الاميركية وعدم الرضا على تعاقدات ابرمتها الحكومة مع سيمنز وغيرها من الشركات. 

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان "اميركا لديها مؤشرات جيدة على حكومة السوداني خصوصا بعد التحركات الاخيرة واللقاءات التي اجراها مع بعض المسؤولين وهي تدل بشكل واضح على تذليل بعض العقبات". 

واضاف ان "الاجواء مهيئة امام الحكومة للمضي ببرنامجها الوزاري وتنفيذه وفق ماتم التخطيط له، على الرغم من ان واشنطن لديها بعض النقاط على عقود واتفاقيات الا ان ذلك لن يكون عقبة امام مضي السوداني بتنفيذ برنامجه". 

وبين ان "اميركا ترغب بخدمة مصالحها في العراق، لذلك هناك عدم رغبة لدى واشنطن على ببعض العقود مثل سيمنز الالمانية، خصوصا ان اميركا لديها شركة جنرال الكتريك اذا تسعى لتطوير عقودها، في وقت ذهب فيه السوداني نحو ابرام عدد من العقود مع مختلف الشركات".

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النائب السابق جاسم البياتي: السوداني ماضٍ ببرنامجه الحكومي رغم بعض الضغوط الاميركية
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