سلطة الطيران : الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي ما زالت مستمرة مع توفر مدى رؤية مقبول

أكدت سلطة الطيران المدني، إن الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي ما زالت مستمرة مع توفر مدى رؤية مقبول حتى الآن رغم العاصفة الترابية.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان للوكالة الرسمية، إن "الرحلات مستمرة في المطار مع توفر مدى رؤية مقبول حتى الآن".

وأضاف إن "تعليق الرحلات في المطارات يشترط أن يكون مدى الرؤية لدى الطيار 500 متر تقريبا أو أقل وحالياً هو أكثر من ذلك والأجواء مفتوحة وفي حال زادت أثار العاصفة سيتم الإبلاغ بتوقف الرحلات