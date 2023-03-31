الإطاحة بمتهمين بالإرهاب وضبط أسلحة واعتدة في ميسان

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب وضبط كمية من الاسلحة والاعتدة في قضاء القلعة والمجر.

وذكر بيان للقيادة، أن "قوة من الفوج الثاني والثالث من اللواء السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق احكام المادة 4/إرهاب فضلاً عن مصادرة كميات من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في واجبات منفصلة بقضاء القلعة والمجر".

وأشار البيان، إلى "تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".