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وزير الخارجية يبحث مع السفير الروسي تعزيز العلاقات الثنائية والحرب الروسية الاوكرانية


استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الخميس السفير الروسيّ لدى العراق ايلبروس كوتراشيف.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لوزارة الخارجية بحث العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المُتبادلة للشعبين والبلدين .

كما تم بحث التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترَك، حيث جرى التأكيّد على أهميّة تخفيف التوترات والركون إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة.

وأكَّد الوزير على أهميَّة الوصول إلى تفاهمات وتسويات لموضوع الحرب الروسيَّة - الأوكرانيَّة وتجنب إستمرارها لإن تداعياتها تؤثر على الأمن العالميّ بصورة عامة والأمن الغذائيّ والطاقة بوجه أخص.

وناقشا أيضاً ملف المهاجرين العراقييّن اللاجئيين على الحدود البولنديّة- البيلاروسيَّة، وأكَّد الوزير أنَّ الحكومة العراقيَّة أتخذت خطوات فعليّة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى العراق

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