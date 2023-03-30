وكالة الاستخبارات تلقي القبض على خمسة ارهابيين في بغداد و صلاح الدين

القت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على خمسة ارهابيين في بغداد و صلاح الدين .

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعمليات منفصلة في بغداد وصلاح الدين تمكنت من القاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الارهابية في محافظة صلاح الدين وكذلك الادلاء بمعلومات عن تحركات القوات الامنية.

واوضح ان عمليات القاء القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وتشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات في المحافظتين، حيث تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف.