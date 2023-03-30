الاستخبارات تضبط احدى صالات القمار في بغداد تمارس بها عمليات غسيل الاموال

ضبطت المديرية العامة للاستخبارات والامن احدى صالات القمار تمارس بها عمليات غسيل الاموال وتلقي القبض على متهم اخر بغسيل الاموال ببغداد.

وذكر بيان للمديرية انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع جهاز المخابرات ومفرزة من الامن الوطني والامن السياحي من ضبط احدى صالات القمار داخل احد الفنادق بمنطقة الكرادة ببغداد حيث تعتبر هذه الصالة من المحطات الرئيسية لغسيل الاموال، وألقت القبض بداخل الصالة على (٢٩) مخالفًا لشروط الاقامة من جنسيات اجنبية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة.

على صعيد متصل ومن خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لملف تزوير العملة حيث القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٥٢) تزوير العملة في منطقة البتاويين وسط بغداد، وتم القبض بالتعاون مع الفرقة الاولى شرطة اتحادية