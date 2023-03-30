عبد الحسين عبطان: حكومة الكاظمي صمتت لرفع نسب الفساد وشجعت عليه ومدانة فيه

أكد الأمين العام لتجمع اقتدار وطن عبد الحسين عبطان، ان الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي صمتت لرفع نسب الفساد وشجعت عليه، مشيرا الى انه يمتلك معلومات تثبت ذلك.

وقال عبطان في حوار متلفز إن "حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي غضت النظر وصمتت لرفع نسب قضايا الفساد المالي والإداري خلال فترة توليها الحكم".

وأضاف، ان "الورقة البيضاء التي جرى العمل بها في حكومة الكاظمي تسببت بمأساة والحكومة السابقة سحبت أموال الناس".

وأشار عبطان، الى ان "الظروف الدولية والإقليمية والداخلية جيدة بالنسبة للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني".