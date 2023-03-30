بعد انسحابه من حزب الحلبوسي.. نائب يستعد لاعلان تكتله السياسي

أعلن النائب محمد قتيبة البياتي، الاربعاء، بدء استعدادته لاعلان عن تشكيل تكتل سياسي جديد في ديالى.

وقال البياتي في حديث لـ /المعلومة/ :"لدينا مشروع سياسي طموح في ديالى بعد قرار الانسحاب من تكتل الحلبوسي قبل نحو شهرين لايماننا باهمية وجود تيار سياسي ينسجم مع طموحات كل مكونات اهالي المحافظة".

وأضاف، أن "خطوتنا في تشكيل تيار سياسي مقره ديالى سيعلن عنه قريبا وسيكون لنا دور في المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءها نهاية 2023 "، لافتا الى ان "التيار مدعوم من قبل نخب عشائرية واجتماعية مهمة على صعيد المحافظة".

واشار الى ان "ديالى بحاجة الى تيارات سياسية قريبة منها وهذا ما نسعى الى تحقيقه".

وكان النائب محمد قتيبة البياتي اعلن قبل نحو شهرين انسحابه من تكتل الحلبوسي بعد شهر من انسحاب النائب رعد الدهلكي في خطوة اعتبرها الكثيرين بداية تفكك تحالف الحلبوسي.