اعتقال عدد من المتهمين وضبط كميات من الأسلحة في نزاع عشائري بالديوانية

أعلن قائد شرطة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، عن اعتقال ٨ متهمين وضبط كمية من الاسلحة على خلفية نزاع عشائري في قضاء الشنافية.

وقال إعلام شرطة الديوانية في بيان ان "اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي أكد أن قوة مشتركة من سوات والفوج التكتيكي والرد السريع وقسم شرطة الحمزة ومركز شرطة الشنافية قد تمكنت من اعتقال ٨ أشخاص على خلفية نزاع عشائري وتبادل اطلاق النار في قضاء الشنافية بسبب حادث قتل قديم ".

مشيرا إلى: "ضبط كمية من الأسلحة من أطراف النزاع العشائري وذلك عن طريق الجهود الأمنية الكبيرة التي بذلها ابطال القوات الأمنية"، مؤكدا على "نشر المفارز في المناطق المحيطة بمكان الحادث فضلا عن عمليات الدهم والتفتيش بهدف بسط الأمن والسيطرة على منطقة النزاع دون وقوع ضحايا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الملقى القبض عليهم من أجل عرضهم على القضاء وتقرير مصيرهم".