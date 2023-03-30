المندلاوي: الحدود الدنيا للرواتب يجب ان تكفي لسد حاجة الموظفين ومواجهة تقلبات السوق

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الأربعاء، على ضرورة تحديد جداول زمنية متفق عليها تشريعياً وتنفيذياً لحسم سلم الرواتب.

وقال بيان صادر عن مكتب المندلاوي إن "النائب الأول استقبل اللجنة الحكومية المختصة بإعداد وتعديل سلم الرواتب، وممثلي موظفي دوائر الدولة من مختلف الوزارات كلاً على حدة، وجرى بحث فقرات المقترح الخاص بالتعديل والاستماع إلى مطالب الموظفين".

وأكد المندلاوي، وفقاً للبيان،" أنه وقبل إجراء أي تعديل يجب أن تقوم الجهات المعنية بإعداد دراسات دقيقة مع الأخذ بنظر الاعتبار وجوب إلغاء وتعديل بعض القوانين النافذة ومدى توفر السيولة المالية والسعي بأن تكون الحدود الدنيا للرواتب كافية لسد حاجة الموظفين في ظل ظروف المعيشة الحالية وتقلبات السوق".

وشدد على وجوب أن يكون سلم الرواتب المقترح معدا وفق بيانات دقيقة ودراسات مستفيضة من الجهات المعنية، فضلاً عن تحديد جداول زمنية معلومة ومتفق عليها تشريعياً وتنفيذياً لحسم الموضوع.