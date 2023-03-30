الاطار يعلن انتهاء التحقيق بـ20 % من ملفات فساد الكاظمي

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الخميس، انتهاء التحقيق بـ20 % من ملفات فساد حكومة مصطفى الكاظمي.

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان" حكومة الكاظمي ارتبكت جملة من الاخطاء الجسيمة في ادارة مؤسسات الدولة يمكن حصرها في 13 قرار بعضها امني والاخر اقتصادي بالاضافة الى العلاقات الدولية". لافتا الى انه "الاشهر القادمة ستكشف المزيد من خفايا ادارته وحجم الفساد الكبير الذي تورط به المقربين منه".

واضاف،ان" من 15-20% من ملفات الفساد في حكومة الكاظمي حسم التحقيق بها وهذا ما يفسر نشاط عمليات تعقب الفاسدين واعتقال البعض منهم"، مؤكدا "ضرورة كشف حقائق تلك المرحلة وحجم نهب الاموال الذي حصل والتجاوز على القوانين واستغلال النفوذ".

واشار الى ان" الكاظمي لايملك اي حصانة من اي تبعات قانونية اذا اثبتت الملفات تورطه بقضايا فساد مالي واداري خلال فترة ادارة لرئاسة الوزراء".

وتنتقد الكثير من الاحزاب والقوى السياسية اداء عمل حكومة الكاظمي السابقة وتورط قيادات مهمة بملفات فساد مالي واداري".