النائب الخزعلي: لن نقبل بـ "الصدقات" التركية وعلى الحكومة التفاهم لإطلاق المياه

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية فالح الخزعلي ، الخميس ، رفض العراق قبول المنح المائية التركية، داعيا الحكومة الى التفاهم مع تركيا لإطلاق الحصة المائية , محذرا من أزمة جفاف غير مسبوقة قد يتعرض لها العراق .

وقال الخزعلي في حديث ل/ المعلومة/ ، أن " لجنة الزراعة تتابع عن كثب أزمة الجفاف مع التغييرات المناخية وقلة الاطلاقات المائية ، مبينا أن العراق قد يمر بأزمة جفاف غير مسبوقة ".

واضاف أن " ذهاب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا خطوة مهمة وفي نفس الوقت العراق لا يقبل الصدقات على اعتبار الاطلاقات لمدة شهر ".

واشار إلى أن " تدخل السماء كان حاضرا هذا الموسم ولكن يحتاج إلى تفاهمات واتفاقيات ملزمة الأطراف خاصة مع تركيا وإيران ، مؤكدا أن لجنته تدعم مشاريع وزارتي الزراعة والموارد المائية والتقليل من هدر المياه واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ".

وكان قد عبر النائب عن محافظة المثنى محمد الزيادي في وقت سابق، عن قلقه من الشحة الشديدة من المياه التي يعاني منها نهر الرميثة .