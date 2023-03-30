العراق يتسلم 9 قطع اثرية من امريكا

أعلنت رئاسة الجمهورية ،اليوم الخميس، عن تسليم الولايات المتحدة العراق 9 قطع أثرية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه "بمباركة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تم تسليم ( 9) قطع أثرية عراقية، إلى رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين، كانت قد تسلمتها سفارة جمهورية العراق في واشنطن"، مبيناً أن "ذلك جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية، اليوم في قصر بغداد، وزير الثقافة والوفد المرافق له الذي ضم رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين، ومدير عام المتاحف لمى ياسر".

وأضاف البيان، أن "القطع تتضمن (7) أختام تعود للحضارة البابلية وحضارة وادي الرافدين المستلمة من مكتب المدعي العام في نيويورك، وقطعتان أثريتان ( قطعة من العاج بشكل وجه آدمي) تم استلامها من مكتب التحقيقات المركزية في نيويورك (FBI) ولوح طيني من العصر البابلي الوسيط وتم استلامه من مكتب تحقيقات الأمن الوطني".

وأشار رئيس الجمهورية بحسب البيان، إلى "ضرورة تأهيل وإعمار الأبنية التراثية والقصور الرئاسية السابقة التي تعاني إهمالا واضحا لغرض استخدامها بما يخدم السياحة والآثار"، مؤكدا "دعمه لشراكة حقيقية من أجل إعادة ترميم وتأهيل المتاحف والأبنية التراثية".

ولفت إلى "ضرورة الاهتمام ب‍المتحف الوطني لسمعته الدولية، والقيام بعمليات التأهيل والصيانة بما يتناسب مع المتاحف العالمية"، مشيرا الى "مقترح لإنشاء مركز للثقافتين العربية والكردية لعقد وتنظيم ورش ثقافية وتعليمية".

من جانبه، قدم وزير الثقافة والسياحة والآثار شكره "لرئيس الجمهورية لجلب قطع الآثار المهربة"، موضحاً أن "هذا يدل على الحرص للحفاظ على الإرث العظيم لحضارة العراق".

وأعرب عن أمله أن "يتبنى رئيس الجمهورية فكرة إقامة مهرجان شعري عربي – كردي وافتتاح بيت ثقافي في حلبجة يستقطب الشعراء والأدباء والموسيقيين".