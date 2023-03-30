العراق وصندوق النقد يبحثان الإصلاحات المالية والإدارية التي تبنتها الحكومة

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في العراق الإصلاحات المالية والإدارية التي تبنتها الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "إلتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في العراق، غازي شبيكات، وجرى خلال اللقاء بحث علاقة العراق مع صندوق النقد الدولي، والتعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي".

واضاف: "شهد اللقاء مناقشة أهمية الإصلاحات المالية والإدارية التي تبنتها الحكومة، وإسناد جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد".