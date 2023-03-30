القبض على 5 متسللين حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى

اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الخميس، القبض على 5 متسللين حاول اجتياز الحدود غربي نينوى.

وذكرت القيادة في بيان أنه "ضمن مهامها لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبناءاً على معلومات استخبارتية دقيقة، تمكن الفوج الأول لواء الحدود السابع عشر ضمن قيادة حدود المنطقة السادسة من إلقاء القبض على (5) متسللين من جنسية أجنبية حاولوا تجاوز الحدود غرب نينوى".

واضافت انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة".