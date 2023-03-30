العراق والامارات يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، مع نائب رئيس دولة الامارات ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة،الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي بين البلدين.

وذكر بيان للقضاء ، أن "زيدان التقى نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في قصر الوطن على هامش زيارته الى دولة الامارات".

واضاف البيان ان "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والإمارات في المجال القضائي، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

مشيرا الى ان "اللقاء حضره وزير العدل، ورئيس القضاء الاتحادي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وسفير العراق في الامارات مظفر مصطفى جبوري".