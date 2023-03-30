القبض على مدير التسجيل العقاري في الانبار

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، عن القاء القبض على مدير التسجيل العقاري وبعض موظفي المديرية في الانبار.

وقال المصدر انه "تم القاء القبض على مدير التسجيل العقاري وبعض موظفي المديرية والبالغ عددهم ٥ موظفين في الانبار من خلال موافقات قضائية رسمية ".

واضاف: "تم ضبط بداخل دورهم معاملات تخص نقل ملكية وحاسبات ومشخلات ذهبية ومبالغ مالية داخل بيوتهم وتم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى القوة اعلاه المتمثلة ب‍الهيئة العامة للنزاهة".