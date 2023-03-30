المئات من موظفي وزارة المالية يتظاهرون على تخفيض مخصصاتهم

تظاهر المئات من موظفي وزارة المالية، اليوم الخميس، داخل الوزارة للمطالبة بالغاء قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تخفيض مخصصاتهم المالية.

وقال مصدر محلي أن "موظفي وزارة المالية تظاهروا داخل الوزارة للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم ٢٣١٥٠ الذي ينص على تخفيض المخصصات المالية لموظفي الوزارة اعلاه".

وأضاف، أن " موظفي وزارة المالية أعلنوا اضرابهم والتظاهر داخل مقر الوزارة، وسط انتشار امني كثيف لقوات الجيش".

وأشار الى، أن "وزيرة المالية، طيف سامي، التقت بمتظاهرين بعد ذلك للوقوف على طلباتهم".