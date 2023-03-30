العامري وطالباني يبحثان انهاء الخلافات بين المركز والاقليم

بحث بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، في بغداد، مع هادي العامري رئيس تحالف الفتح انهاء الخلافات بين المركز والاقليم.

وقال المكتب الاعلامي للاتحاد الوطني في بيان انه "خلال الاجتماع الذي حضره رفعت عبدالله مقرر الهيئة العاملة وخالد شواني عضو المكتب السياسي، بحث الجانبان آخر المستجدات، واكدا ضرورة التفاهم ومعالجة المشاكل على اساس الدستور".

واضاف: "المشاكل بين الاقليم والمركز وانهاء الخلافات شكلت جانباً آخراً من الاجتماع، واكد الجانبان ضرورة توحيد الجهود من اجل مستقبل مستقر ومشرق".