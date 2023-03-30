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زعيم تحالف الفتح هادي العامري يعزي بوفاة حجة الاسلام والمسلمين السيد صادق محمد باقر الحكيم


 

نعى رئيس تحالف الفتح هادي العامري حجة الاسلام والمسلمين سماحة السيد صادق الحكيم الذي وافته المنية صباح يوم الاربعاء 

وقال العامري في بيان له ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة العلامة السيد صادق الحكيم نجل آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (شهيد المحراب ) (قدس سره) وسليل اسرة آل الحكيم اسرة العلم والمقاومة والشهداء ، والذي رافق والده واقرباءه في مواجهة ظلم النظام البائد والهجرة وخدمة القضية العراقية ،

واضاف العامري في بيانه برحيله لا بد من التذكير بالدور المشرف للفقيد العزيز في دعم الحشد الشعبي وتنظيم عمليات الدعم اللوجستي له في ايام القتال مع عصابات داعش ، ودوره في مساعدة الناس وخاصة المتعففين منهم ومتابعة طلباتهم وقضاء حوائجهم ، بهذا المصاب الجلل نعزي اسرة آل الحكيم الكرام ، ونعزي ذوي الفقيد وبالخصوص شقيقه السيد حيدر الحكيم ونجله السيد جعفر الحكيم ، وندعو الله تعالى ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

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