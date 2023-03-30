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السفير الايراني لدى بغداد يستقبل نظيره السعودي في مقر السفارة الايرانية


التقى السفير الإيراني لدى العراق محمد آل صادق، اليوم الأربعاء، مع السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، بعد أيام على إعلان عودة العلاقات بين البلدين.

وأظهرت صور مسربة السفير السعودي وهو يجلس إلى جانب نظيره الإيراني في مبنى السفارة الإيرانية في بغداد.

وبحسب المعلومات فإن اللقاء كان مأدبة إفطار في مقر السفارة الإيرانية.

وكانت كل من السعودية وإيران والصين أعلنت في بيان مشترك استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وأنقرة، بوساطة صينية، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين.

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