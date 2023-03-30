السوداني:الخلافات السياسية لم تؤثر على الحكومة في تقديم الرعاية لجميع العراقيين

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،ان الخلافات السياسية لم تؤثر على الحكومة في تقديمها الرعاية لجميع العراقيين .

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ،ان السوداني شارك، اليوم الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية، في مؤتمر (قمّة من أجل الديمقراطية)، الذي عُقد افتراضياً عبر شبكة الإنترنيت، وجاءت مشاركته، بناءً على دعوة رسمية من رئيس هذه القمة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدين، وشارك فيها زعماء وقادة وممثلو 115 دولة من مختلف أنحاء العالم ".

وألقى رئيس مجلس الوزراء وفق البيان، كلمة تحدث فيها عن التجربة الديمقراطية في العراق، وإصرار الشعب العراقي على مواجهة كل التحديات التي تعترض هذه المسيرة".

وقال، في العراق تجارب طويلة من النضالات التي قدم فيها شعبنا التضحيات في سبيل أنْ ينال حريته، بعدما عزلته الدكتاتورية طوال سنواتٍ خلف قضبان القهر والقمع.

واصاف، ان حكومتنا وضعت ، منذ التصويت عليها قبل أشهر، أولوياتٍ عديدة، لعلَّ في مقدمتها، قضية ترسيخ الديمقراطية في الحياة السياسية والاجتماعية.

واكد، ان الخلافات السياسية لم تؤثر على الحكومة في تقديمها الرعاية لجميع العراقيين.

وتابع، ان الدستور يؤكد على التعددية، وهو السقفُ الذي نجتمعُ تحته ونحتكم إليه، وهذا يمثل أساس العمل الديمقراطي في الدول التي تتبنى الديمقراطية مفهوماً سياسياً واجتماعياً ،مضيفا ان حكومتنا حريصةٌ على إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وفقاً للقانون، وتوفير البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في هذا العام.

ومضى بالقول،بادرنا إلى مجموعة إصلاحاتٍ إدارية، ومبادرات حاسمة لمكافحةِ الفسادِ وتحسين الخدمات العامة، التي تكفل للمواطن عيشاً كريماً.

وقال ايضاء،إن استعادة ثقة المواطن وحثَّه من أجل مواصلة دوره في استكمال صياغة النظام الديمقراطي، مهمةٌ وطنيةٌ تقعُ في صلب أولوياتنا.

واضاف،ان حكومتنا اتخذت عدة إجراءاتٍ لتطوير قطاع الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من أجل إيقاف خسائر هذه الثروة المهمة للأجيال القادمة، وللحصول على مصدر مهمٍّ لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي ".