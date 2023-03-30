الأخبار

السوداني:الخلافات السياسية لم تؤثر على الحكومة في تقديم الرعاية لجميع العراقيين


اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،ان الخلافات السياسية لم تؤثر على الحكومة في تقديمها الرعاية لجميع العراقيين .

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ،ان السوداني شارك، اليوم الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية، في مؤتمر (قمّة من أجل الديمقراطية)، الذي عُقد افتراضياً عبر شبكة الإنترنيت، وجاءت مشاركته، بناءً على دعوة رسمية من رئيس هذه القمة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدين، وشارك فيها زعماء وقادة وممثلو 115 دولة من مختلف أنحاء العالم ".

وألقى رئيس مجلس الوزراء وفق البيان، كلمة تحدث فيها عن التجربة الديمقراطية في العراق، وإصرار الشعب العراقي على مواجهة كل التحديات التي تعترض هذه المسيرة".

وقال، في العراق تجارب طويلة من النضالات التي قدم فيها شعبنا التضحيات في سبيل أنْ ينال حريته، بعدما عزلته الدكتاتورية طوال سنواتٍ خلف قضبان القهر والقمع.

واصاف، ان حكومتنا وضعت ، منذ التصويت عليها قبل أشهر، أولوياتٍ عديدة، لعلَّ في مقدمتها، قضية ترسيخ الديمقراطية في الحياة السياسية والاجتماعية.

واكد، ان الخلافات السياسية لم تؤثر على الحكومة في تقديمها الرعاية لجميع العراقيين.

وتابع، ان الدستور يؤكد على التعددية، وهو السقفُ الذي نجتمعُ تحته ونحتكم إليه، وهذا يمثل أساس العمل الديمقراطي في الدول التي تتبنى الديمقراطية مفهوماً سياسياً واجتماعياً ،مضيفا ان حكومتنا حريصةٌ على إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وفقاً للقانون، وتوفير البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في هذا العام.

ومضى بالقول،بادرنا إلى مجموعة إصلاحاتٍ إدارية، ومبادرات حاسمة لمكافحةِ الفسادِ وتحسين الخدمات العامة، التي تكفل للمواطن عيشاً كريماً.

وقال ايضاء،إن استعادة ثقة المواطن وحثَّه من أجل مواصلة دوره في استكمال صياغة النظام الديمقراطي، مهمةٌ وطنيةٌ تقعُ في صلب أولوياتنا.

واضاف،ان حكومتنا اتخذت عدة إجراءاتٍ لتطوير قطاع الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من أجل إيقاف خسائر هذه الثروة المهمة للأجيال القادمة، وللحصول على مصدر مهمٍّ لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني:الخلافات السياسية لم تؤثر على الحكومة في تقديم الرعاية لجميع العراقيين
مجلس الشيوخ الامريكي يصوت على الغاء تفويضات حرب العراق
المحكمة الاتحادية تقضي بعودة النائب السابق يوسف الكلابي لشغل عضوية مجلس النواب
هيئة النزاهة تعلن عن ضبط تلاعب ومخالفات بقيمة 5 مليارات دينار في نينوى
رئيس الجمهورية يعزي برحيل السيد صادق الحكيم
السوداني يؤكد أهمية قانون الضمان الصحي وحرص الحكومة على تنفيذه
رئيس مجلس القضاء يصل الى ابو ظبي في زيارة رسمية
الاطاحة بعصابة لتزييف العملة في بغداد
العراق وعمان يضعان اللمسات الأخيرة لمذكرة التفاهم في مجال مكافحة الفساد
الكشف عن فساد وهدر بالمال العام بقيمة 123 مليار دينار في البصرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك