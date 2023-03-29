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هيئة النزاهة تعلن عن ضبط تلاعب ومخالفات بقيمة 5 مليارات دينار في نينوى


أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن تنفيذها ست عمليات ضبط لحالات تلاعب ومخالفات في عدد من دوائر محافظة نينوى، مؤكدة أن قيمة مبالغها بلغت خمسة مليارات دينار.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان، إلى "ضبط (116) معاملةً خاصةً بالساحبات الزراعيَّة المُجهَّزة من قبل الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في نينوى للفلاحين خلال العام الماضي 2022"، مُبيّنةً "وجود مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت عمليَّة توزيع الساحبات نوع " كيوتي" البالغة قيمتها (4,362,000,000) مليارات دينارٍ، والتحقيق في القضيَّة جارٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من ق.ع.ع".

وأضافت أن "فريق مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى مُديريَّة ماء نينوى نفَّذ عمليَّة ضبط مقاولين اثنين؛ لقيام أحدهما بترويج (50) معاملة صرفٍ لمقاولين تعود إلى العام 2014، يبلغ مجموع مبالغها (150,000,000) مليون دينار"، مُشدِّدة على أنَّ "المقاولين ينتمون لعصابات داعش الإرهابيَّة ومحكومين بالإعدام، فيما قام المقاول الآخر بترويج معاملة مقاولٍ مُتوفَّى وتسلَّم مبلغ المعاملة دون سندٍ قانونيٍّ".

وفي مُديريَّة الصحَّة في المُحافظة، تمكَّن الفريق وفقاً للبيان "بعد المُتابعة والتحرّي من كشف تلاعبٍ بوصولاتٍ ومستندات الصرف الخاصَّة بمشروع توسعة ردهة الباطنيَّة في مستشفى السلام التعليمي البالغة كلفته (286,000,000) مليون دينارٍ، وفي المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ - فرع الموصل تمَّ ضبط أصل أوليَّات صرف الدفعة الثانية لأحد المقترضين والبالغة (133,000,000) مليون دينار، بعد أن وجد الفريق أنَّ التوقيع والبصمة لا تعود إلى المُقترض، بل إلى شخصٍ آخر"، مضيفاً "كما تمَّ ضبط أصل الإضبارة الگمرگيَّة الخاصَّة بمجمع السواس السكنيِّ في الهيئة العامة للگمارك - قسم الشؤون القانونيَّـة والأمور الگمرگيَّة".

وتابعت الدائرة أنه "تمَّ ضبط (332) معاملةً في مُديريَّة تنفـيذ الموصل"، لافتةً إلى أنَّ "المعاملات التنفيذيَّة تخصُّ الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي تربية تلكيف، والدائن فيها رئيس الجمعيَّة الصادر بحقِّه مُذكَّرة قبضٍ والمدينون المواطنون الذين اشتروا أراضي من الجمعيَّة وبذمَّتهم أقساط لمصلحتها تُمثِّلُ ثمن الأراضي التي سبق أن صدر قرارٌ قضائيٌّ بعدم استيفاء أقساطٍ من المواطنين".

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