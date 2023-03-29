رئيس الجمهورية يعزي برحيل السيد صادق الحكيم

قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التعازي الى السيد عمار الحكيم واسرة آل الحكيم بوفاة السيد صادق الحكيم رضوان الله تعالى عليه .

وقال رشيد في بيان :" تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة العلامة السيد صادق الحكيم نجل شهيد المحراب سماحة آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (رحمهما الله) سليل أسرة الحكيم الكريمة التي عرفت بمواقفها الوطنية المشرفة في تأريخ العراق ، مثلما عرفت بالعلم والورع والاجتهاد".

وأضاف" لا يسعنا بهذا المصاب الجلل إلا أن نسأل الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهمكم والأسرة الكريمة وجميع المحبين الصبر والسلوان"