اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، الاطاحة بعصابة لتزييف العملة في بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في متابعة مهربي العملة والمتلاعبين بالأمن الاقتصادي، تمكنت كوادر هيئة المنافذ الحدودية وبإشراف مباشر من قبل رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي وتحت غطاء قضائي، من القاء القبض على عصابة لتزييف العملة العراقية بعد نصب كمين محكم ابتداءً من المنفذ الحدودي عند الدخول الى مكان الضبط في العاصمة بغداد".

واشارت الى انه "تم القبض على 3 متهمين أثناء استلامهم المبلغ المزيف بالجرم المشهود مع مبلغ مقداره 45،000،000 مليون دينار عراقي فئه 25000 مع نماذج متفرقة من فئة 50000 و10000 دينار عراقي مزيف".

واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية".