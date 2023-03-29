وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم

توفي صباح اليوم الاربعاء سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره

وقال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في بيان انه "بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله و قدره، ننعى إليكم رحيل أخينا وابن عمنا، العلامة صادق الحكيم، نجل شهيد المحراب محمد باقر الحكيم (رحمهما الله) سليل أسرة العلم والتضحية".

واضاف أن "السيد صادق الحكيم قضى عمره في خدمة شعبه و عموم المؤمنين من خلال مصاحبته والده في معاناته جراء الإضطهاد الديكتاتوري ومن ثم في أرض المهجر وسنوات المحنة حتى لبى نداء ربه راضيا مرضيا".