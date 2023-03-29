الأخبار

الشمري يدعو لتكثيف العمل الاستخباري وعدم الاستجابة للضغوطات


دعا وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الى تكثيف العمل الاستخباري الدقيق وعدم الاستجابة للضغوطات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عبر الدائرة التلفزيونية مع مدراء الاستخبارات في بغداد والمحافظات".

وأكد الشمري على "جملة من التوجيهات والتوصيات في مقدمتها العمل على حماية الحدود والمنافذ الحدودية ومتابعة المتاجرين بالمخدرات ومرتكبي ما تسمى بالدگة العشائرية"، مشدداً على "عدم الاستجابة لأي ضغوطات".

َوبين أن "واجب العمل الاستخباري هو منع وقوع الأعمال الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية خاصة مع نهاية عصابات داعش، ومنع جميع عمليات التهريب، وتكثيف التنسيق بين جميع التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية"، معتبراً أن "نجاح الجهد الاستخباري يكمن في تحديث الخطط والعمليات".

ودعا أيضاً الى "وضع جدول لتقييم مدراء الأقسام على أساس النزاهة والإخلاص"، مؤكداً على "التعامل الفوري مع كل من يقدم على إرهاب المواطنين من خلال رمي الرمانات اليدوية او غيرها واعتبارها عملاً إرهابياً".

وشدد على "تنفيذ أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين"، مشيراً الى أن "المدن مخصصة للسكن والعيش بأمان لا للدگات العشائرية"، موجهاً بـ"الإعلان عن صور المطلوبين في السيطرات".

وعلى صعيد آخر أكد وزير الداخلية أن "التظاهرات حق كفله الدستور العراقي مع أهمية أن يكون التظاهر بشكل حضاري بعيد عن إغلاق الشوارع وحرق الإطارات كون هذه الشوارع مخصصة للجميع"، موجهاً بـ"إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وفق القانون ومنع أي فوضى في الشارع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشمري يدعو لتكثيف العمل الاستخباري وعدم الاستجابة للضغوطات
النزاهة تعلن ضبط حالات تزويرٍ ومخالفات بدوائر في واسط
الخارجية توجه بإعادة القائم بالأعمال لدى البحرين الى العراق
القبض على عصابة سرقت 7 كليو غرام من الذهب في كربلاء
قرارات مجلس الوزراء بينها يخص منتخب الشباب
البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي
بتوجيه السوداني.. انطلاق مهام "الفريق الحكومي للخدمات" في بغداد
النزاهة تعلن صدور أمر استقدام بحق مسؤول محلي في ذي قار
مجلس الشيوخ الأميركي سيصدر قرار جديد يخص حرب العراق
بالفيديو ... لقاء صريح مع وزير الرياضة والشباب السابق عبد الحسين عبطان يكشف فيه حقائق كثيرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3448.28
يورو 1428.57
الجنيه المصري 42.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1851.85
دينار كويتي 4347.83
ليرة لبنانية 0.09
ريال عماني 3448.28
ريال قطري 359.71
ريال سعودي 348.43
ليرة سورية 0.52
دولار امريكي 1315.79
ريال يمني 5.23
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك