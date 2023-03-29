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النزاهة تعلن ضبط حالات تزويرٍ ومخالفات بدوائر في واسط


أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط حالات تزوير ومخالفات في عدد من الدوائر في محافظة واسط.

وقالت دائرة التحقيقات في النزاهة بحسب بيان، إنه تم "رصد حالات تزوير كتبٍ وتلاعبٍ بأسماء الفلاحين والكميَّات المُجهَّزة من مادة سماد (الداب واليوريا) في شعبة زراعة الشحيميَّـة"، مُبيّنةً أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى شركة التجهيزات الزراعيَّة/ فرع واسط ضبط (40) دفتر قطعٍ خاصاً بالسماد المُجهَّز للفلاحين من قبل مركز قطع الشحيميَّـة للموسم الشتوي 2021 – 2022".

وأضافت إنَّه "تمَّ التلاعب بأختام وتواقيع (81) كتاباً تمَّ على إثرها تجهيز كميَّات أكثر ممَّا حُدِّدَ في الخطة الزراعيَّة"، لافتةً إلى أنَّ "كميَّة السماد المُجهَّز بشكلٍ غير أصوليٍّ بلغت أكثر من (354) طناً تصل قيمتها إلى (500,000,000) مليون دينارٍ".

وأوضح البيان أن "الفريق ضبط (8) ملفاتٍ تخصُّ مراحل تنفيذ مشاريع شوارع الكفاءات والمفتاح والصيدليَّة في مركز المحافظة وأصل سندات الصرف؛ لوجود شبهة تزوير وصولات العرض المُقدَّمة إلى مُديريَّة بلديَّة الكوت من قبل الجهة المُنفِّذة؛ لغرض صرف مبالغ أكثر من السعر الحقيقيّ السائد في الأسواق المحليَّة"، مشيرة إلى أنَّ "أقيام تلك المشاريع بلغت (539,000,000) مليون دينارٍ".

وتابع بيان النزاهة أنه "في مركز گمرك زرباطية، تمكَّن فريق تقييم الأداء ومُكافحة الرشوة بعد التحرّي وجمع المعلومات والتدقيق من كشف مُخالفاتٍ تمثَّلت بعدم احتساب الضريبة ومرافقة وصولاتٍ لا تخصُّ التصاريح الگمرگيَّة وتلاعب باحتساب قيمة البضاعة الدولاريَّة"، مُؤكّداً "ضبط (29) تصريحة گمرگيَّة واستمارتي تحاسبٍ ضريبيٍّ لإحدى الشركات، فضلاً عن وصولات تسلُّم الإيرادات والأمانات الضريبيَّـة، أمَّا في دائرة الضريبة فقد تمَّ ضبط إضبارة أحد المُكلَّفين (صاحب محلات لبيع الأثاث) بعد قيام الهيئة العامَّة للضرائب - فرع واسط بمنحه براءة ذمَّةٍ من عدم إجراء تحاسبٍ ضريبيٍّ للسنوات من (2015 -2022)".

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