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بتوجيه السوداني.. انطلاق مهام "الفريق الحكومي للخدمات" في بغداد


انطلقت، اليوم الثلاثاء، مهام الفريق الحكومي للخدمات الذي تشكَّل من أجل الارتقاء بالخدمات العامة، في العاصمة بغداد، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن "بتوجيه مباشر من السوداني، انطلقت مهام الفريق الحكومي للخدمات الذي تشكَّل من أجل الارتقاء بالخدمات العامة، بمختلف صنوفها في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الفريق سيعمل على الاستجابة لمطالب المواطنين وتطلعاتهم في قطاع الخدمات وفقاً للأولويات، من خلال العمل الميداني المستمر، و كذلك إشراك المواطنين في عملية تقييم إنجازات الدوائر الخدمية المعنية ومستوى أداء مسؤوليها".

وأشار البيان الى، أن "هذه المبادرة تأتي لتكون ترجمةً عمليةً لتوجيهات سيادته التي استهدفت تطوير الجوانب الخدمية بما يرتقي بواقع الخدمة المقدمة للمواطنين".

من جهته، كشف مصدر حكومي لـ السومرية نيوز عن مداخل العاصمة بغداد والتي جاءت كالاتي:

بغداد – بابل

بغداد – الكوت

بغداد – ديالى

بغداد – الموصل

بغداد – الفلوجة

اما الجهات المشاركة في أعمال تطوير مداخل العاصمة هي:

- وزارة الإعمار والإسكان

- محافظة بغداد

- أمانة بغداد

- قيادة عمليات بغداد

- مديرية المرور العامة

فيما أوضح، أن آلية التطوير التي ستُشمَل بها المداخل وفقاً لأولويات الحكومة:

▪️تأهيل الطرق وتطويرها وتشجيرها وتزويدها بالإنارة.

▪️العمل على وضع بوابات ونقاط تفتيش بكافة خدماتها.

▪️تجهيز السيطرات بالكاميرات وأجهزة السونار والشاشات الإلكترونية.

▪️إنشاء ساحات للتبادل التجاري.

▪️تضمين ممرات خاصة بالشاحنات ومحطات للوزن واستراحة الركاب.

▪️إنشاء جسور للمشاة.

وتابع المصدر، مُتابعة تنفيذية من قبل رئيس مجلس الوزراء لمعالجة التلكؤ في مشاريع مداخل بغداد، وقد تضمَّنت:

7 تشرين الثاني 2022 – تشخيص الفساد في الأموال المرصودة للمشاريع.

8 تشرين الثاني 2022 – تضمين الملاحظات الخاصة بالتلكؤ الحاصل في مشاريع البوابات المتعلقة بالتصاميم.

17 تشرين الثاني 2022 - بحث نقص الخدمات ومعالجة التلكؤ في مشاريع العاصمة ومداخلها.

17 تشرين الثاني 2022 - إعادة النظر في الكُلف المالية لمشاريع مداخل بغداد من خلال لجنة تدقيق مُتخصِّصة.

1 كانون الأول 2022 - توجيه بإيجاد آليات تُسرّع من استكمال المشاريع المتلكئة وإنجازها.

27 آذار 2023 - توجيهات مُشدَّدة لحسم إنجاز مشاريع بوابات العاصمة أبرزها:

اتِّخاذ كل الإجراءات اللازمة إزاء الشركات المتلكئة.

زيادة أوقات العمل ليكون على ثلاث وجبات بواقع 24 ساعة.

حسم أمر الغيار لمشروع مدخل بغداد - الموصل خلال 10 أيام.

رفع جميع التعارضات التي تُعرقل هذه المشاريع خلال مدة أسبوعين.

التواجد الميداني للمحافظ ونائبه والمعاونين الفنيين لمتابعة سير العمل.

تزويد رئيس الوزراء بموقف أُسبوعي يتضمَّن تفاصيل سير الإنجاز بالمشاريع.

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