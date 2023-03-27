شرطة البصرة تنفي الانباء التي تحدثت عن اختطاف النائب المستقل مصطفى سند

كشفت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، حقيقة اختطاف النائب المستقل مصطفى سند.

وذكر القيادة في بيان أنها"تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن حدوث جريمة خطف للنائب مصطفى جبار سند في محافظة البصرة".

ونوهت :"وفي الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة الخبر كما نود ان تدعو الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً".

واكدت ان "محافظة البصرة امنه بجهود ابطال قيادة شرطة محافظة البصرة و الاجهزة الامنية التي تواصل الليل بالنهار لحفظ الامن والاستقرار فيها".