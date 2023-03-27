مستغلاً مهنته بالطب.. اعتقال صيدلاني يعمل بتجارة المخدرات في البصرة

أعلن جهاز الأمن الوطني في البصرة، اليوم الاثنين، القبض على صيدلاني يعمل بتجارة المخدرات.

وذكر الجهاز في بيان أن مفارزه "ألقت القبض على أحد الأطباء الصيدلانيين في محافظة البصرة بعد قيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة عن طريق مزجها مع أدوية ممنوعة التداول وتكوين خلطات وشرابات مخدرة بكميات كبيرة".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء استناداً إلى معلومات إستخبارية مؤكدة أعقبها استحصال الموافقات القضائية ليتم على إثرها نصب كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزته مسدس وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وأدوية متنوعة ممنوعة التداول".

وأشار الى أن "المتهم تم إحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه وفقاً للقانون".